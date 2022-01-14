رأسمال العفّة التراتب الاجتماعي والتميّز في دمشق - أسامة إسبر

2022/01/14 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_إسبر كريستا سالاماندراترجمه من الإنكليزية أسامة إسبريجري التفاوض والتنافس على الهويات الاجتماعية بصورة متزايدة في دمشق من خلال الاستهلاك والاستعراض التنافسيَّين.



يستند فصلي إلى بحث ميداني إثنوغرافي أجريتُه بين ١-;-٩-;-٩-;-٢-;- و١-;-٩-;-٩-;-٤-;- في أوساط نخَب دمشق، ويستقصي الاستهلاكَ والاستعراض والتميّز الاجتماعي بين النساء.



تبرز النسوةُ هنا كلاعبات رئيسات في تنافس عل ......





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