أحزان مواجهة الامبراطورية العظمى - الفضل شلق

2022/01/14 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق دول في منطقتنا تتوخى لنفسها العظمة فتدعي لنفسها المواجهة مع الامبريالية أو القوة العظمى المهيمنة في العالم.



تعتقد أن العظمة تخوّل لها المواجهة.



والمواجهة تخوّل لها العظمى.



هي وريثة امبراطورية كانت لها عظمة بهلوية أو عثمانية.



بالتأكيد لا عظمة في إيران الحالية ولا تركيا الراهنة.



كل منهما ترضى تدخل “العظمى” في شؤونها الداخلية.



هي ليست عظمى بل معظومة، جريا على عادة التمييز في اللغة بين الفاعل والم ......





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