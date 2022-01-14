منها 3 دول عربية.. تفاعل على وقف حق تصويت 11 دولة بـUN بسبب التأخر بدفع المستحقات

2022/01/14 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف حق تصويت 11 دولة بسبب التأخر بدفع مستحقات الاشتراكات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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