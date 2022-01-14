"لويس سواريس في مقر نادي الهلال السعودي".. ما حقيقة الصورة المنتشرة؟

2022/01/14 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها تظهر مهاجم منتخب الأورغواي، لويس سواريس، إلى جانب رئيس نادي الهلال السعودي زاعمين أنها دليل على انتقال اللاعب إلى النادي السعودي.

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