نائب: زيارات الكاظمي المتكررة للنجف

2022/01/14 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أكد النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، اليوم الجمعة، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتكررة الى المحافظة "سياسية" وليست "خدمية".

وقال السلامي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتكررة الى المحافظة سياسية وليست زيارة خدمية أو أمنية كما يحاول البعض الترويج عنها".

وأضاف أن "الكاظمي زار كل المحافظات منذ توليه منصب رئاسة الوزراء ولم يقم بزيارة النجف على الرغم من أهميتها لهذا فأن زيارته لها مرتين خلال هذا الأسبوع تعتبر سياسية بما لا يقبل الشك".

وتابع: "اننا نسعى من خلال العمل البرلماني خلال الأيام القليلة المقبلة، تخليص المحافظة من عصابات الجريمة المنظمة وسراق المال العام والفاسدين، كما سيكون الدور الرقابي شديدة على المشاريع الحكومية والاستثمارية واستحقاقات المواطنين و وفقاً ما اقر في الدستور والقوانين العراقية".

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