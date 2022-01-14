التحقيق بملف اختفاء فتى عام 2013 يقود لجريمة قتل مروعة والفاعل والده

2022/01/14 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت الجهات المختصة بالأردن من خلال إعادة التحقيق بملف تغيب حدث عام 2013 في عمان من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية وأكدت وجود شبهات في تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي المشكلة بأمر مدير الأمن العام لإعادة التحقيق في القضايا المجهولة وقضايا التغيب قد تمكنت من خلال إعادة التحقيق في ملف تغيب أحد الاحداث عام 2013 في العاصمة من الوصول لمعلومات جديدة حول تلك القضية وأكدت وجود شبهات حول تعرض الحدث المتغيب لجريمة قتل.

وأضاف أن ما جمع من معلومات جديدة حول القضية بعد إعادة فتح الملف قادت للاشتباه بوالد الحدث وبمزيد من التحقيقات بات لدى المحققين أدلة ومعلومات تؤكد تعرض الحدث للقتل عن طريق والده حيث ألقي القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم في عام 2013 وإثر خلاف مع ابنه الحدث على قتله طعنا أثناء وجودهما لوحدهما داخل المنزل وأنه أخفى الجثة بعد ذلك وتوجه للتعميم عليه كشخص مفقود غادر المنزل ولا يعرف وجهته.

وأودعت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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