خشان: المحكمة قد تتخذ قراراً بإلغاء منصب الحلبوسي ونائبيه

2022/01/14 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب المستقل باسم خشان، ان المحكمة الاتحادية وفي حال المضي بالدعوى المرفوعة ضد الحلبوسي فأنها ستلغي منصبه ومناصب نائبيه، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها بغياب رئيس السن محمود المشهداني.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “القرار الولائي للمحكمة الاتحادية يعد خطوة أولى لاعادة ترتيب الإجراءات البرلمانية، لان السنوات الماضية لم تشهد نمط واحد […]

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