تقدم: استهداف مقرنا يتزامن مع الإنجازات التي حققناها مع شركاء الوطن

2022/01/14 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تحالف تقدم اليوم الجمعة، عن تفاصيل استهداف مقره في منطقة الاعظمية وسط بغداد، مبينا ان هذا الاستهداف يتزامن مع الإنجازات التي حققناها مع شركاء الوطن.وقال التحالف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “استهداف مقرنا في الاعظمية تم برمانتين يدويتين من قبل مجموعة خارجة عن القانون”، مؤكدا أن “الاستهداف أسفر عن […]

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