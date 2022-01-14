تجمع عربي يحذر من المتاجرة بقضية كركوك

2022/01/14 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك دعا منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الخميس، إلى عدم المتاجرة بكركوك واتخاذها صفقة سياسية.وقال الشمري في تصريح /المعلومة/ إن “البرلمان الجديد مطالب باتخاذ خطوات سريعة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في أقرب وقت ممكن”.وأضاف أن “المكون العربي يرفض زج كركوك بالصفقات والاتفاقات السياسية حاليا ومستقبلا، وعلى النواب العرب اتخاذ موقف […]

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