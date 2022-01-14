لهذا السبب.. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتذر لموريتانيا

2022/01/14 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتذاره لموريتانيا بعد “فشله” في عزف نشيدها الوطني الصحيح خلال مباراة “المرابطون” الأربعاء مع منتخب غامبيا في كأس الأمم الإفريقية.وقال الكاف في رسالة موجهة إلى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أمس الخميس، إنه “يعبر عن أسفه لأنه وجد نفسه عاجزا عن عزف النشيد الوطني الموريتاني خلال المباراة […]

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتذر لموريتانيا أولاً على ايرث نيوز.

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