فتح قناة التقديم الى التعليم الموازي للناجحين في الدور التكميلي الاثنين القادم

2022/01/14 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن فتح التقديم الى التعليم الموازي للناجحين في الدور التكميلي وفئات أخرى الاثنين المقبل.وقالت الوزارة في بيان، إنها “تعتزم فتح التقديم الإلكتروني الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في يوم الاثنين المقبل الموافق 17 كانون الثاني الحالي”.وأضافت انه “سيكون التقديم متاحا أمام الطلبة […]

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