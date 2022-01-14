2022/01/14 | 09:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/14 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هجوم على مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).