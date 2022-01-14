2022/01/14 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف رجل من نيوزيلندا رقود صرصور داخل أذنه لمدة 3 أيام.‏ واعتقد الرجل، زين ويدينغ ( 40 عاما) في البداية أن أذنه اليسرى مسدودة، بعد أن ذهب للسباحة، يوم الجمعة، لكن عندما استيقظ المواطن المقيم في أوكلاند اليوم التالي، راوده إحساس متملص، وذهب إلى طبيب للحصول على استشارة، بحسب صحيفة “نيوزيلاند هيرالد”.وقال […]

ظهرت المقالة امر عجيب..



رجل يكتشف رقود صرصور داخل أذنه لمدة 3 أيام أولاً على ايرث نيوز.

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