مصر.. قيد أول شركة بالبورصة بـ2022.. وخبراء يعددون مزايا الطرح المرتقب

2022/01/14 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيدت البورصة المصرية، أسهم شركة مجموعة ماكرو للمستحضرات الطبية، برأسمال مصدر 115.4 مليون جنيه (7.4 مليون دولار) موزعًا على 577.3 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، لتصبح أول شركة يتم إدراج أسهمها بسوق المال المصري في عام 2022

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