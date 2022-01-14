التعليم تحدد موعد فتح التقديم للموازي للناجحين في الدور التكميلي

2022/01/14 | 09:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم فتح التقديم الإلكتروني الى قناة التعليم الحكومي الخاص.

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