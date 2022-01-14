السعودية.. الكلباني يظهر مجددا في إعلان ترويجي بشخصية من

2022/01/14 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام السابق، بإعلان ترويجي ثان لموسم الرياض الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية.

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