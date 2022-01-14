تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية.. وبرنت يتماسك فوق 84 دولاراً

2022/01/14 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات بأن واشنطن قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت ستة سنتات إلى 84.41 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3% إلى 81.91 دولار للبرميل.

وعلقت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض الرحلات الجوية الدولية، وكثفت الجهود لكبح تفشي الفيروس في إقليم تيانجين بينما انتشرت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة داليان بشمال شرق الصين.

وحثت مدن كثيرة، منها بكين، السكان أيضا على عدم السفر خلال عطلة العام القمري الجديد، وهو ما قد يقلص الطلب على الوقود خلال موسم ذروة السفر.

كما سجلت الصين في 2021 أول انخفاض سنوي في واردات النفط الخام منذ 20 عاما.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لست شركات.

ورغم ذلك يتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط للصعود للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من المخاوف بشأن الامدادات والمخاوف السياسية في ليبيا وقازاخستان، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية لأدنى مستوى منذ 2018.

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