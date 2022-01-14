ايرن تتوقع بلوغ قيمة السلع التصديرية 46 مليار دولار هذا العام

2022/01/14 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع مسؤول جمركي إيراني، أن تبلغ قيمة السلع التصديرية 46 مليار دولار خلال العام الجاري.وقال فرود عسكري، مساعد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية للشؤون الفنية، إن “الصادرات بلغت 3.5 مليار دولار شهريا في النصف الأول من العام الجاري و5 مليارات دولار شهريا في النصف الثاني من العام”، مشيرا إلى الإسراع […]

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