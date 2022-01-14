2022/01/14 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة أنباء “يونهاب” نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونغ يانغ حذرت من رد أكثر صرامة على العقوبات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عمليات الإطلاق الأخيرة بأنها “ممارسة لحق الدفاع عن النفس”.وقال: “إذا استمرت الولايات […]

ظهرت المقالة ردا على العقوبات..



بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة أولاً على ايرث نيوز.

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