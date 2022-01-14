دولة القانون: الاطار لديه خياراته واحدها الانسحاب من العملية السياسية

2022/01/14 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان الاطار التنسيقي لديه الكثير من الخيارات واحدها الانسحاب من العملية السياسية في حال تمرير الجلسة الاولى واقرار المحكمة بشرعيتها، لافتا الى ان القرار سيكون بعد ان تقول المحكمة كلمتها النهائية بشأن جلسة البرلمان.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “كل الخيارات واردة للاطار التنسيقي […]

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