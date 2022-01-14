بلجيكا: سحب الإقامة من إمام عربي معروف “لتهديده الأمن القومي”

2022/01/14 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سحب وزير اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي، حقوق الإقامة من إمام مسجد الخليل في حي مولينبيك في بروكسل، محمد توجاني، لاعتباره يشكل “تهديدا خطيرا للأمن القومي”.وأتت خطوة الوزير مهدي، بناء على معلومات من الأجهزة الأمنية تظهر أن الإمام المغربي يشكل تهديدا خطيرا للأمن القوم، بحسب موقع “VRT NEWS”.وتم سحب تصريح إقامة […]

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