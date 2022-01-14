شاهد.. انقلاب قطار بعد خروجه عن مساره في الهند

2022/01/14 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بعد خروج قطار عن مساره في ولاية غرب البنغال الهندية يوم الخميس، وفقا لما ذكره المتحدث باسم شركة السكك الحديدية الهندية، راجيش باجباي، الذي قال لشبكة CNN إن أربع عربات من أصل 12 عربة لقطار "بيكانير إكسبريس" انحرفت عن المسار في منطقة جالبايجوري الواقعة شمال الولاية.وأضاف باجباي أنه مع جهود الإنقاذ الجارية، قد يرتفع عدد القتلى والجرحى.

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