الدولار ينهي اسبوعه مرتفعاً بالأسواق المحلية العراقية- عاجل

2022/01/14 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة ارتفاعاً في الأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار انهت اسبوعها مرتفعة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الاخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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