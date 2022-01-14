منظمة الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لمرضى كورونا

2022/01/14 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة على عقارين لعلاج المصابين بكوفيد-19 يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بأعراض شديدة والموت من الفيروس.يأتي ذلك في وقت تغص فيه المستشفيات في أنحاء العالم بالمصابين بالمتحور “أوميكرون” فيما توقعت المنظمة في وقت سابق أن نصف سكان أوروبا سيصابون بحلول […]

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