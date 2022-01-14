2022/01/14 | 10:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو جديد يظهر لحظة تنفيذ الهجوم على مقر تحالف ’تقدم’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو جديد يظهر لحظة تنفيذ الهجوم على مقر تحالف ’تقدم’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).