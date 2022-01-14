رويترز: السعودية استثنت كأس السوبر الإسبانية من قواعد التطعيم الصارمة

2022/01/14 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنازلت السعودية عن اشتراطات التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا على الزائرين، للسماح للاعبي كرة قدم بالمشاركة في كأس السوبر الإسبانية على أرضها، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر.

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