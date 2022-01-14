كوريا الشمالية: العقوبات الأميركية مستفزة

2022/01/14 | 10:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية دافعت عن تجاربها الصاروخية باعتبارها حقها المشروع للدفاع عن النفس، ونقلت عن وزارة الخارجية قولها إن الولايات المتحدة تصعد الوضع عمدا بفرضها عقوبات جديدة.وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن تطوير […]

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