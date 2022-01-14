كوريا الشمالية تطلق مقذوفا جديدا

2022/01/14 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت وسائل اعلام نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة مقذوفا مجهولا باتجاه الشرق.

من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إنه رصد "إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي أو صواريخ".

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن "الجانب الياباني لا يزال يحلل مكان سقوط المقذوف وما إذا كان جسما واحدا أم عدة أجسام.

ويعد هذا الإطلاق هو الثالث لكوريا الشمالية هذا العام، حيث نفذت إطلاقين في 5 و11 كانون الثاني، وحينها أعلنت بونيغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ فرط صوتية.

ويأتي ذلك بعد أن دعت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية أمس، إلى الامتناع عن "المزيد من الاستفزازات" والعودة إلى الحوار، وذلك ردا على تحذيرها من اتخاذ رد فعل أقوى حال فرض عقوبات أمريكية عليها.

المصدر: وكالات

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