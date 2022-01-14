وزير الهجرة بأستراليا يلغي تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش

2022/01/14 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، سلطته الشخصية، الجمعة، لإلغاء تأشيرة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رقم واحد عن فئة الرجال في هذه الرياضة عالميا.

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