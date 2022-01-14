انخفاض مستمر لليوم الثاني في سوق الخام وتعليق من واشنطن

2022/01/14 | 10:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة متأثرة بتوقعات بأن واشنطن قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت ستة سنتات إلى 84.41 دولارا للبرميل الساعة 0427 بتوقيت جرينتش.[…]

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