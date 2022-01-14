الكلباني يعود بإعلان جديد.. هذه المرة من ’صراع العروش’!

2022/01/14 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ظهر عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام السابق، بإعلان ترويجي ثان لموسم الرياض الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية.

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ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المقطع على حسابه بتويتر.



وظهر الكلباني في أولى مشاهده وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية، في مشهد شببه بعض المتابعين بشخصيات ظهرت بمسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones).

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

ويبدو أن الإعلان يروج لإحدى الفعاليات الجديدة التي يستضيفها موسم الرياض، حيث تحاول السعودية حاليا تعزيز قطاعها للترفيه في إطار تلك الخطة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليص اعتماد المملكة على النفط.

هبت هبوبها https://t.co/sOnrMBF1h9

— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 13, 2022

وتتجاوز مدة المقطع المصور ثلاث دقائق، وقد حقق مشاهدات مليونية.

وعلى عكس تفاعله مع الإعلان الأول، لم يرد الكلباني على الاعتراضات والانتقادات المتعلقة بمشاركته في دعاية ترفيهية.

ومنذ تسلم محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد المملكة المحافظة انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة التي فُرضت على مجتمع غالبيته من الجيل الشاب.

وفي نوفمبر الماضي ظهر الكلباني، بأحد الإعلانات الترويجية للعبة افتراضية شهيرة باسم (فيلد كومبات) تستضيفها إحدى مناطق الموسم.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أطلقت، في أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض ستي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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