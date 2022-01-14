الاتحاد الوطني: القوى الشيعية مطالبة بتصفير الأزمات

2022/01/14 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، القوى السياسية الشيعية الى التواحد وتصفير مشاكلها، مبينا ان اختلال التوازن لحصد مكاسب مؤقتة لا ينفع كردستان.وقال عضوالكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” اختلال التوازن لحصد مكاسب مؤقتة لا ينفع كردستان وقد خرجنا من الجلسة لإعطاء فرصة لتحقيق إجماع شيعي”.[…]

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