2022/01/14 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة متأثرة بتوقعات بأن واشنطن قد تتحرك قريبا لكبح الأسعار التي ما زالت فوق 80 دولارا للبرميل، بينما أثرت القيود على الحركة في الصين لمكافحة تفشي كوفيد-19 على الطلب على الوقود.وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت ستة سنتات إلى 84.41 دولارا للبرميل الساعة 0427 بتوقيت […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار النفط تسجل انخفاضاً جديداً لليوم الثاني توالياً أولاً على ايرث نيوز.

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