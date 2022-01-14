2022/01/14 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، على استقرارها في الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.

ظهرت المقالة لليوم الثالث توالياً..



اسعار صرف الدولار تحافظ على استقرارها أولاً على ايرث نيوز.

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