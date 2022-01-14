الساعدي: إعادة تجديد الولاية للرئاسات الثلاث سيلغي جدوى اجراء الانتخابات المبكرة

2022/01/14 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان إعادة تجديد الولاية للرئاسات الثلاث يعني عدم جدوى اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان الشعب الذي خرج للتظاهر طالب بإيجاد طبقة سياسية تلبي له طموحاته وتحدث التغيير المنشود وليس إعادة نفس الأسماء.وقال الساعدي لـ /ألمعلومة/، ان “اجراء الانتخابات المبكرة كان يراد منه عدم التجديد […]

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