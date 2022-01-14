صحيفة: إصابات جديدة بين دبلوماسيين أميركيين بـ

2022/01/14 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أشخاص مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولين عاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية في جنيف وباريس يُشتبه في إصابتهم بمرض عصبي غامض، يُعرف باسم متلازمة هافانا، فيما سافر أحدهم على الأقل من سويسرا إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

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