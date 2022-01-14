صالح: استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر “عمل إرهابي اجرامي”

2022/01/14 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عد رئيس الجمهورية برهم صالح، استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، بانه عمل إرهابي اجرامي، مشدداً على الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم.وقال صالح في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي اجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية”.وأضاف، ان …

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