وزير السياحة الأردني لـCNN بالعربية: السياحة الداخلية

2022/01/14 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى وزير السياحة والآثار في الأردن، نايف حميدي الفايز، أن السياحة الداخلية هي بمثابة "صمام الأمان" للدول في ظل جائحة فيروس كورونا

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