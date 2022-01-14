القبض على امراة تتاجر بـ”الفتيات” في بغداد

2022/01/14 | 11:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرق يبغداد.وقالت المديرية في بيان، إنه “بعد توفر معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة عن وجود امرأة تقوم المتاجرة بالفتيات واستغلالهن ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهمة، وبعد […]

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