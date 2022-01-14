ثلاثة جرحى بهجوم صاروخي على السفارة الامريكية ومدرسة في المنطقة الخضراء ببغداد

2022/01/14 | 11:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أصيبت امرأة وطفلان الخميس بجروح إثر سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة نفسها.وهذا الهجوم يلي سلسلة هجمات مماثلة ضد المصالح الأميركية في العراق خلال الأسابيع الأخيرة، التي تتم أحياناً بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.ولا […]

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