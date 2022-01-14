 المحكمة الاتحادية: تعليق موقت لعمل رئاسة البرلمان العراقي الجديد

2022/01/14 | 11:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة موزعة للبرلمان العراقي في اول جلسة له في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022 © مكتب رئيس الوزراء العراقي/ا ف ب – بغداد (أ ف ب) – أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس بقرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثاً بشكل موقت إلى حين البت بدعويي طعن بدستورية الجلسة […]

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