البنك المركزي العراقي يوصي بتخفيض قيمة الفوائد المتعلقة بقروض المصارف الأهلية للمواطنين

2022/01/14 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح البنك المركزي العراقي، الجمعة، قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض، فيما كشف عن توصياته للمصارف.

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وقال وكيل محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (14 كانون الثاني 2022)، إن "البنك المركزي يشجع الكثير من المصارف على تخفيض الفوائد، وأن تتوسع بها لتقديم الخدمات المصرفية وشمول جميع المستفيدين".

وأضاف أن "البنك المركزي يحث المصارف على تقليل الفجوة بين فوائد الاقتراض والإقراض"، مشيراً الى أن "بعض المصارف تمنح فوائد بقروض مرتفعة وفوائد قليلة للمودعين وهذا يعتمد على مدى المخاطر ومدى جدوى الاقتراض وتتم المقارنة مع بين قبول الوديعة، لأن المصرف لا يستطيع منح عوائد عالية للمستثمرين، لأنه يمكن أن يكون قد اقترض الأموال ويسعى لتحقيق بين الفائدة التي يحققها للزبون وكلفة الأموال التي حصلها حتى يقرض بها".

وبين أن "جميع هذه الأمور لا تنطبق على مبادرة البنك المركزي لأن المبادرة هي للقروض السكنية وتكون بدون فائدة وإنما بعمولة إدارية واحدة"، موضحاً أن "القروض على المشاريع الأخرى سواء زراعية أو صناعية أو تجارية تكون الفوائد منخفضة جداً ومتناقصة".

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