الديمقراطي الكردستاني يتوقع حسم جلسة

2022/01/14 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، ان تحسم المحكمة الاتحادية خلال اسبوع قرارها النهائي بشأن نتاج الجلسة الاولى للبرلمان والتي افضت إلى انتخاب هيئة رئاسة.وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم لوكالة (بغداد اليوم )، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم دعوى ضد جهات أخرى، ليكون كل من طرفي النزاع قدما دعوى على الآخر".

وتوقع ان "تمصي المحكمة الاتحادية بحسم الأمر اما بالمضي بالجلسة ومخرجاتها او العكس".

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