محافظة عراقية تسجل ارتفاع جديد بإصابات كورونا.. الوضع مثير للقلق

2022/01/14 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في اصابات كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إن "معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا يواصل لليوم الرابع على التوالي ارتفاعه المثير للقلق".

وأضاف ان "الفرق الصحية سجلت 60 اصابة مؤكدة في معدل هو الاعلى على الاطلاق خلال العام الجاري 2022".

وأشار العزاوي الى ان "استمرار ارتفاع معدلات الاصابة اليومية تستدعي حراك شعبي للإقبال على اخذ اللقاحات المتوفرة في اكثر من 70 منفذ صحي في اقضية ونواحي ديالى من اجل تفادي انتشار الوباء خاصة تسجيل اصابات بمتحور أوميكرون في كردستان مؤخرا"، لافتاً الى ان "اجمالي الاصابات في ديالى بالفيروس بلغت 77655 اصابة والشفاء76947 حالة والوفيات 529 حالة".

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