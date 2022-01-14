التعليم تحدد موعد فتح التقديم الى التعليم الموازي للناجحين في الدور التكميلي وفئات أخرى

2022/01/14 | 11:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح التقديم الإلكتروني الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في يوم الاثنين 17 كانون الثاني الحالي.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه سيكون التقديم متاحا أمام الطلبة خريجي السنة الدراسية 2021/2020 الناجحين في الدور الثاني التكميلي من الدراسة الإعدادية للفروع …

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