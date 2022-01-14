ميسي يوجه رسالة للجماهير بعد تعافيه من كورونا

2022/01/14 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وتحدثت بعض التقارير، عن غياب ميسي وعدم مشاركته بالتدريبات الجماعية لفريقه حتى الآن، وعدم جاهزيته لخوض المباريات.وكتب ميسي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: “كما تعرفون جميعا، كنت مصابا بفيروس كورونا”.وتابع […]

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