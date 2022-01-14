مطار هونغ كونغ يحظر رحلات الترانزيت لأكثر من 150 دولة

2022/01/14 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الجمعة، أنه سيحظر رحلات الترانزيت من أكثر من 150 دولة في أحدث تكثيف لاجراءات المدينة لمكافحة تفشي كوفيد-19.وقال المطار في بيان على موقعه الالكتروني “ستُعلّق خدمات نقل/ترانزيت الركّاب عبر مطار هونغ كونغ الدولي لأي أشخاص أقاموا في أماكن مصنّفة ضمن المجموعة (أ) في الأيام الـ21 […]

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