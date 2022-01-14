دراسة تؤكد: فيروس شائع سبب مرض التصلب المتعدد

2022/01/14 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هناك مزيد من الأدلة على أن أحد أكثر فيروسات العالم شيوعا قد يدفع بعض الأشخاص نحو مسار الإصابة بالتصلب المتعدد.التصلب المتعدد مرض قد يكون معيقا ويحدث عندما تهاجم خلايا جهاز المناعة عن طريق الخطأ الغلاف الحامي للألياف العصبية، ما يقضي عليها في النهاية.لطالما حامت الشكوك حول فيروس ابشتاين-بار ودوره في الإصابة […]

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