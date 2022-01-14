نقص فيتامين د.. علامة تحذيرية تحدث ليلاً

2022/01/14 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا الوقت من العام تعمل أجهزتنا

المناعية بجهد كبير لمحاولة حمايتنا من

الفيروسات المختلفة المنتشرة حولنا،

ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن

في هذه العملية، ولكن مع حالة الطقس

وعدم حصول الناس عل

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