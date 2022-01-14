القبض على متهمة بالمتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرق بغداد

2022/01/14 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة الإجرام، القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرق بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، انه “بعد توافر معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة عن وجود امرأة تقوم المتاجرة بالفتيات واستغلالهن ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، على الفور ولأهمية …

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